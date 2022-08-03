Уфа, , 13:39 — REGNUM Меры грантовой поддержки промышленных предприятий запустили в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Деньги (сс) CWitte

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Сообщается, что производители смогут компенсировать до 90% затрат на уплату процентов по кредитам, которые они взяли на пополнение оборотных средств. В Башкирии на эти цели направлено около 128 млн рублей.

«Башкирия получила один из крупных траншей среди 77-ми регионов. Такое доверие вызвано несколькими факторами, в том числе, тем, что второй год подряд наш регион занимает первое место по стране в рейтинге эффективности промышленной политики. Это значит, что все средства мы освоим вовремя и пойдут они по назначению именно туда, где сейчас нужнее всего», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева.

Отмечается, что в настоящее время в республике одобрено свыше 20 заявок от предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере обрабатывающей отрасли (нефтехимия, металлургия, химия, машиностроение).

«Такая докапитализация поможет обеспечить непрерывную деятельность промышленных предприятий региона в условиях экономических ограничений и позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия», — пояснил министр.

Сообщается, что для поддержки и развития промышленного сектора экономики в Башкирии пять лет назад был создан Фонд развития промышленности (ФРП), учредителем которого является министерство промышленности, энергетики и инноваций региона.

«В этом году ФРП предоставляет такую новую меру поддержки, как гранты. В отличие от льготных займов, предприятиям не нужно возвращать средства грантов. Производители могут компенсировать до 90% от суммы процентов рублевых кредитов, в пределах ключевой ставки, установленной Центробанком РФ. Речь идет о кредитах, полученных после 21 апреля этого года в российских банках на пополнение оборотных средств», — приводит пресс-служба слова генерального директора фонда развития промышленности Башкирии Анвера Каримова.

Он отметил, что ожидается принятие постановления правительства Башкирии, которым будет снято ограничение в виде верхней планки по сумме кредитных обязательств заявителей.

«То есть, кредит можно взять на любую сумму», — пояснил он.