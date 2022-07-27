Самара, , 08:04 — REGNUM Санкции дают эффект равно обратный тому, которого ждут недружественные страны. Об этом заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя включение его Великобританией в санкционный список, 26 июля сообщила пресс-служба областного правительства.

Дмитрий Азаров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Включили — значит, всё делаем правильно. Списки, пакеты, санкции — эффект ровно обратный тому, которого ждут недружественные страны. Так и продолжим работать по всем направлениям, по всем фронтам», — сказал глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Санкции введены против некоторых глав российских регионов.

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