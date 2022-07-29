Москва, , 14:31 — REGNUM Происходящие на Украине события и связанная с ними ситуация в мире — это совсем не про «войну сил света и тьмы», а глобальный передел рынков, финансовых потоков и логистических маршрутов. Об этом заявил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев изданию Turanpress. kz.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его словам, каждый из участников этих событий имеет свои цели и выгоды, которые отличаются от официально озвучиваемых расплывчатых формулировок.

«Страна-жертва» технично развела мировое сообщество «на бабки» и энергично перепродает на чёрный рынок «гуманитарное» оружие и боеприпасы», — пояснил эксперт, говоря о выгодах, приобретаемых украинскими властями.

Эксперт отмечает, что США и страны Евросоюза, активно поддерживающие боевые действия на Украине, также имеют «многократный профит, поскольку продают ей неликвидное и морально устаревшее оружие и военную технику, а также готовятся перевооружить собственные вооружённые силы».

Ашимбаев считает, что Россия, которую страны Запада пытаются представить как якобы «агрессора», тоже получила свои «козыри» — разделение финансовых систем, локализацию олигархата и демонстрацию преимуществ товарно-сырьевой экономики над сервисной.

«А если взяться за мозги, то можно и создать предпосылки для технологической модернизации. Но это — в возможной перспективе», — добавил казахстанский политолог.

Говоря об антироссийских санкциях эксперт отметил их избирательность и неожиданный эффект для стран Запада.

«Понятия «санкции» и «контрсанкции» давно утратили смысл, поскольку, с одной стороны, их действие слишком уж избирательно, а во-вторых, субъекты санкций страдают от них явно сильнее объектов», — сказал он.

Ашимбаев уверен, что одной из причин разыгравшегося общемирового кризиса является «процесс глобализации, который могут понять и принять не все».

«И уж тем более очевидно, что от адекватной децентрализации выиграет та же Америка. Ну, то есть это понимал [бывший президент США Дональд] Трамп, а вот Байдены, Клинтоны и прочие Джонсоны (бывшие и нынешние лидеры США и Великобритании — прим. ИА REGNUM) выше головы прыгнуть явно не в состоянии. Им вполне комфортно в мире обкуренных розовых пони и прочих либеральных ценностей», — констатирует политолог.

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