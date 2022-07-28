Москва, 28 июля 2022, 18:37 — REGNUM Вред от антироссийских санкций США и Европейский союз прежде всего наносят сами себе, заявил 28 июля генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Комментируя данные американского минторга о том, что ВВП США во II квартале снизился на 0,9% в годовом выражении, глава РФПИ напомнил, что ещё в начале июля констатировал начало рецессии в Штатах на фоне антироссийских санкций.
Напомнив также о данных за I квартал, когда снижение ВВП составило 1,6%, глава фонда назвал происходящее «масштабной рецессией в США», ведь «техническое определение рецессии в экономике предполагает падение ВВП два квартала подряд».
Причиной этого процесса эксперт назвал антироссийские санкции, а также разрыв глобальных логистических цепочек и растущую инфляцию. В результате в США наблюдается рекордное за последние 50 лет падение рынка акций.
Кроме того, из США идёт отток денег, причём интенсивность напоминает о временах мирового финансового кризиса 2008 года. И это не предел: есть признаки того, что развитие экономики США будет замедляться и дальше. Например, об этом говорит «рекордно низкое за 70 лет значение индекса потребительских настроений согласно опросу Мичиганского университета».
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