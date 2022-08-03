София, , 11:35 — REGNUM Представители одной их крупнейших в Болгарии теплоэлектростанций, расположенной в населенном пункте Бобов Дол (Кюстендилская область на юго-западе страны), объявили о возможном прекращении работы «по техническим причинам». Об этом 3 августа сообщает БНР.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, причиной остановки основных мощностей структуры может стать отсутствие угля.

Ранее поставщики отказались отгружать соответствующей теплоэлектроцентрали указанное топливо из-за отсутствия своевременного финансирования.

Как утверждают независимые эксперты, в случае закрытия ТЭС в Бобовом Доле без работы останутся около 900 сотрудников, а стабильной подачи электроэнергии будут лишены десятки тысяч жителей прилегающих регионов.