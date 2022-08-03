Луганск, , 08:01 — REGNUM В Мариуполе разворачивается «база для ульяновских строителей», которые помогут восстановить 17 объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Глава Ульяновской области Алексей Русских в ходе рабочей поездки «на братский Донбасс» посетил Мариуполь.

«Будем восстанавливать там квартал — это 17 объектов, включая жилые дома, социальную инфраструктуру. Разворачиваем сейчас базу для наших строителей. Понимание по объёмам есть, приступаем к работам», — написал в телеграм-канале ульяновский губернатор, напомнив, что «мы братские народы, поэтому и задачи у нас общие».

По его словам, на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником обсудили основные планы по дальнейшему взаимодействию.

Напомним, что Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом ЛНР. Ранее из российского региона была передана партия гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновский губернатор Алексей Русских и глава Лутугинского района Евгений Бондарь заключили соглашение о сотрудничестве. В настоящее время ульяновские специалисты помогают восстанавливать здесь коммунальную инфраструктуру — в частности, электро, — и водоснабжение.

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