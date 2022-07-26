Анкара, 26 июля 2022, 22:06 — REGNUM Российская сторона, вероятно, будет сотрудничать с Турцией по производству беспилотников Bayraktar, передаёт 26 июля CNN Turk.

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Tccb.gov.tr

Заявил об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Центрального исполнительного комитета Партии справедливости и развития: «[Президент России Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar».

Кроме того, ОАЭ, по словам турецкого лидера, согласились создать на своей территории завод по производству Bayraktar.

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