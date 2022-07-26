Анкара, , 22:06 — REGNUM Российская сторона, вероятно, будет сотрудничать с Турцией по производству беспилотников Bayraktar, передаёт 26 июля CNN Turk.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Заявил об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Центрального исполнительного комитета Партии справедливости и развития: «[Президент России Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar».

Кроме того, ОАЭ, по словам турецкого лидера, согласились создать на своей территории завод по производству Bayraktar.

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