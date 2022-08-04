Токио, , 06:59 — REGNUM Для Японии сохранение полноценного участия в проекте «Сахалин-2», который обеспечивает порядка 8% импорта в страну сжиженного природного газа (СПГ), является важнейшей задачей по обеспечению энергетической безопасности. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 4 августа заявил на пресс-конференции в Токио.

Хирокадзу Мацуно Kantei.go.jp

По его словам, вопрос о дальнейшем участии японских компаний в проекте будет решаться правительством в сотрудничестве с бизнесом.

Хирокадзу Мацуно «Проект «Сахалин-2» является важным с точки зрения электроэнергии и стабильных поставок газа».

Ранее об изучении распоряжения правительства России о создании нового, российского оператора проекта «Сахалин-2» заявили компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие в проекте доли в 12,5% и 10% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для реализации проекта «Сахалин-2» будет создано новое ООО «Сахалинская Энергия» с уставным капиталом 10 тыс. рублей.

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