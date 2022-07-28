Подгорица, 28 июля 2022, 08:35 — REGNUM Власти Черногории начали замораживать объекты недвижимости, которые принадлежат российским гражданам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства балканской республики.
Ранее в МВД Черногории объявили, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, которыми владеют граждане РФ. Данные меры планировалось реализовать с целью соблюдения режима антироссийских санкций.
Агентство РИА Новости сообщило, что российские граждане и компании в 2021 году инвестировали в экономику Черногории 129 млн евро. Из этой суммы 49,46 млн евро было вложено в недвижимость на территории страны.