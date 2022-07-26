Афины , 26 июля 2022, 11:28 — REGNUM Двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, заявил посол РФ в этой стране Андрей Маслов.
Маслов также обратил внимание на то, что все чаще в Греции резко критикуют правительство «за то, что своими действиями оно впервые за 200 лет довело дело до того, что Греция стала для России недружественной страной».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр России Михаил Мишустин включил в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.
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