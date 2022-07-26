Афины , , 11:28 — REGNUM Двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, заявил посол РФ в этой стране Андрей Маслов.

Греция Черкасский Андрей © ИА REGNUM

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет. Нет никакого сотрудничества, нет контактов. Словом, буквально в считанные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Маслов также обратил внимание на то, что все чаще в Греции резко критикуют правительство «за то, что своими действиями оно впервые за 200 лет довело дело до того, что Греция стала для России недружественной страной».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр России Михаил Мишустин включил в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

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