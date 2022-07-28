Уфа, , 13:56 — REGNUM Дополнительный поезд до Черного моря назначен из Уфы. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Поезд Neu-Zwei

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Сообщается, что из Уфы до Имеретинского курорта назначается дополнительный поезд.

«Из Уфы поезд отправится: 31 июля, 3,5,8,10,13,18,19,24,26,29, 31 августа и 3,5,8,10, 13 сентября 2022 года. Из Имеретинского Курорта обратно в Уфу: 2,5,7,10,12,15,20,21,26,28, 31 августа и 2,5,7,10, 12, 15 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Для пассажиров предлагаются купейные и плацкартные вагоны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы возобновляются субсидированные полеты в Волгоград.