Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Запрос направлен в Москву по поводу проведения телефонных переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщил 28 июля журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он уточнил, что запрос был направлен в Москву накануне, 27 июля. Российская сторона эту просьбу приняла и рассматривает, но пока по срокам ничего не ясно. Разговор будет посвящён, отметил Прайс, ситуации на Украине.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон обеспокоен возможностью России расширить свои территории «за счёт Украины». Эти выводы сделаны из заявлений из Москвы, в частности, из слов главы МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Блинкен будет обсуждать с Лавровым вопрос предлагаемого Вашингтоном обмена российского гражданина Виктора Бута на двух американских граждан.

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