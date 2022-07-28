Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Соединённым Штатам следует предпринять шаги, которые будут гарантировать, что при поставках удобрений Россия не столкнётся с какими-либо ограничениями, вызванными санкциями. С таким призывом к американским властям выступило посольство России в Вашингтоне.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление дипломаты сделали на фоне обвинений конгрессменов США Грегори Микса (штат Нью-Йорк) и Майкла Маккола (штат Техас) в адрес главы МИД РФ Сергей Лавров в распространении в ходе турне по Африке дезинформации о непричастности России к продовольственному кризису.

«Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в телеграм-канале.

В посольстве России в США также призвали Вашингтон обеспечить беспрепятственную работу транспортно-логистической системы, а также нормальное финансовое сопровождение операций по поставкам сельхозпродукции.

Дипломаты отметили, что »истоки агрокризиса кроются в системных ошибках в макроэкономической политике самих западных государств», а заявления американских законодателей являются »частью клеветнической кампании против России и свидетельство отчаяния из-за неспособности изолировать» РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, подчёркивая значимость продовольственной и энергетической безопасности во всём мире, заявила, что в этом контексте Россия может рассматриваться как «угроза». По её словам, Москва якобы несет «главную ответственность за подрыв поставок продовольствия и энергии», что «даёт повод мировому сообществу сплотиться для оказания «давления» на Россию.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы «экспортирует голод», абсолютно беспочвенными.

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