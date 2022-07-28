Москва, , 15:00 — REGNUM При необходимости официальный Пекин найдет способ обойти санкции, которые США планируют ввести для стран, закупающих нефть из России. Об этом 28 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Китаю выгодно закупать нефть у России. К тому же на данный момент уже выстроена логистика поставок. К тому же Москва интересна Пекину как надежный партнер.

«С учетом снижения количества стран, закупающих нефть у России, страны Азии становятся основными потребителями. Также с учетом того, как активно Китай выступил против этих санкций, вероятно, будут разработаны меры по нахождению контрмер относительно таких заявлений США», — сказал Манкевич.

Читайте ранее в этом сюжете: Манкевич: Китай останется для России надежным партнером