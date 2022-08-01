Александр Новак обозначил три задачи развития Северного морского пути
Москва, 1 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Развитие Северного морского пути — это стратегическая задача с точки зрения роста экономики, поскольку в Арктической зоне у нас сконцентрированы значительные запасы полезных ископаемых, а также проживает около 3 миллионов человек. По сути дела, Северный морской путь — это новый глобальный транспортный коридор. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на оперативном совещании главы правительства РФ 1 августа, отметив три основные задачи.
Как сообщало ИА REGNUM, полномочия по организации судоходства на Северном морском пути (СМП) переданы Росатому. Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, 28 июня подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что закон повысить эффективность организации судоходства по СМП.