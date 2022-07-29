Калуга, 29 июля 2022, 18:20 — REGNUM Завод «Континентал Калуга» возобновляет работу 1 августа. Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин, сообщил в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Как сообщало ИА REGNUM, калужский завод немецкой компании «Континенталь» занимается производством автопокрышек для легковых и грузовых автомобилей известных мировых брендов Continental, Gislaved и Matador.
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