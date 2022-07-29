Калуга, 29 июля 2022, 18:20 — REGNUM Завод «Континентал Калуга» возобновляет работу 1 августа. Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин, сообщил в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На заводе «Континентал Калуга»
На заводе «Континентал Калуга»
Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»
«Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, калужский завод немецкой компании «Континенталь» занимается производством автопокрышек для легковых и грузовых автомобилей известных мировых брендов Continental, Gislaved и Matador.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой произошёл пожар на заводе по производству автомобильных шин