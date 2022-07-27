Пекин, , 09:29 — REGNUM Односторонние санкции, вводимые Западом, на сегодняшний день представляют собой «один из самых серьёзных вызовов солидарности, универсальности, развитию и защите прав человека». Об этом в ходе выступления по видеосвязи на Пекинском форуме по правам человека, который состоялся 26 июля, заявила специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань. Её слова приводит издание Global Times.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она напомнила, что каждый день «мы становимся свидетелями» введения новых односторонних санкций в отношении отдельных лиц, компаний, секторов экономики, экономики в целом, а также отдельных лиц и компаний, сотрудничающих с теми, кто уже был включён в список.

Довгань подчеркнула, что односторонние экономические и вторичные санкции Запада приводят к росту безработицы, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности.

«Особенно затрагивая тех, кто является наиболее уязвимым и нуждается в большей защите: беднейшие слои населения, женщины, люди, живущие в отдалённых районах, и коренное население, дети и люди, страдающие от хронических и тяжёлых заболеваний», — пояснила спецдокладчик ООН.

По её словам, права человека могут быть защищены и достигнуты «только в том случае, если сотрудничество, диалог, верховенство закона и запрещение дискриминации и двойных стандартов применяются каждым государством и каждой международной организацией в качестве основы для международных отношений».

«Односторонние санкции по-прежнему должны рассматриваться как распространённый и простой в использовании политический инструмент. Оценка их законности и последствий для гуманитарной сферы должна быть проведена до принятия каких-либо мер любым государством», — подчеркнула Довгань.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции направлены, прежде всего, против народа России. по его словам, вводимые Западом ограничительные меры, ударят по простым российским гражданам, «уронят их уровень жизни».

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