Энтеббе, Уганда, , 14:09 — REGNUM Своими спекуляциями на тему турбин для газопровода «Северный поток» страны Запада, вероятно, призывают Россию нарушать регламенты по безопасности. Об этом 26 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной с президентом Уганды Йовери Мусевени пресс-конференции в Энтеббе.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указал глава МИД РФ, российской стороне непонятно, какой теперь у этой турбины и у других таких агрегатов, которые должны чинить в Канаде, статус.

«Сейчас поднялся шум… вокруг того, что Газпром еще одну турбину должен поставить на сервисное обслуживание, собирается какая-то внеочередная сессия Евросоюза по энергетике… если есть регламент, который обеспечивает безопасность функционирования газопровода, нас что, призывают этот регламент нарушать? Как это делают представители Германии», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская компания «Газпром» выступит с заявлением по ситуации с газопроводом «Северный поток».