София, , 14:05 — REGNUM В Болгарии прекратил свою работу один из крупнейших энергетических распределителей — Государственная нефтяная компания (ГНК). Об этом 3 августа сообщает БТВ.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальным данным, предприятие закрылось по специальному распоряжению представителей бывшего кабинета страны, возглавляемого Кирилом Петковым. При этом последнее заседание указанного кабмина состоялось 1 августа текущего года.

Как утверждают независимые эксперты, новый Совет министров во главе с Гылыбом Доневым возрождать структуру не собирается.

Напомним, ГНК была создана в 2020-году техническим правительством Бойко Борисова для осуществления контроля над ценами на бензин и дизельное топливо.