Москва, 27 июля 2022, 17:57 — REGNUM Ремонт двигателей для «Северного потока» компания Siemens Energy не выполняет, нарушая свои обязательства, заявил 27 июля зампредседателя правления Газпрома Виталий Маркелов в эфире «России 24».
Это стало уже большой проблемой. Представитель Газпрома пояснил, что шесть газоперекачивающих агрегатов Siemens установлены на отправной компрессорной станции «Северного потока». При этом один из них — в резерве.
Сейчас работает всего один агрегат, поскольку прочие или неисправны, или подошёл срок их профилактики, а сервисным обслуживанием занимается Siemens.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Газпром сократил до 31 млн куб. м ежесуточный объём прокачка газа по «Северному потоку» из-за отключения ещё одного газоперекачивающего агрегата в связи с необходимостью ремонта.
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