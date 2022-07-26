Брюссель, , 12:35 — REGNUM Против предложения Европейской комиссии (ЕК) о наделении её правом требования от стран Евросоюза при экстренной ситуации сокращения потребления газа на 15% выступила Бельгия. Об этом 26 июля сообщает газета L’Echo со ссылкой на дипломатические источники отмечает.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По информации последних, Бельгия вошла в число 11 стран сообщества (Франция, Италия, Испания, Португалия, Мальта, Кипр, Греция и др.), выступивших против плана ЕК об отказе от газа из России.

Также отмечается, что эти страны считают, что в этой ситуации ЕК должна, или отказаться от права требования от стран ЕС сокращения потребления газа на 15% при возможно отказе от российского голубого топлива, или предоставить таким странам изъятия в виде юридического права на невыполнение такого требования.

Кроме того, указывается, что, согласно плану ЕК, страны ЕС (включая Бельгию) должна будет направить сэкономленные объемы газа на экспорт в страны сообщества, которые не смогут покрывать свои потребности даже при сокращении потребления газа, что в том числе касается ФРГ, правительство которой поддержало антиохийские санкции ЕС и этим поставило свой основной источник газа под угрозу.

При этом уточняется, что в этом случае власти Бельгии заявляют, что транспортные возможности страны по экспорту голубого топлива или в этом случае — транзиту газа уже находятся на пределе, из-за чего она не сможет поставлять сэкономленный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что власти Польши считают, что каждая страна Евросоюза должна самостоятельно решать вопрос экономии газа.