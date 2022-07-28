Уфа, , 11:21 — REGNUM Одной из задач совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества должна стать поддержка вынужденных переселенцев с территории Донбасса, а также семей погибших защитников России. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на заседании обновлённого состава этого совета, сообщает пресс-служба главы региона.

Пункт временного размещения беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

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Глава республики напомнил, что сейчас российские военнослужащие ведут борьбу с нацизмом на территории Украины, при этом в Башкирии были сформированы два батальона, которые после боевого слаживания будут участвовать в спецоперации.

«Считаю, что одной из задач Совета должна стать поддержка вынужденных переселенцев с территории Донбасса, а также семей погибших защитников нашей Родины. Кроме того, важно уделить внимание нуждающимся — семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями, пожилым и тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике назначен советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военными.

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