Киев, , 09:58 — REGNUM Первое судно, которое вышло из порта Одессы, идёт в Ливан и доставит туда 26 тысяч тонн кукурузы. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины в своём телеграм-канале.

Кукуруза

«Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тоннами украинской кукурузы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по информации ведомства, восстановление экспорта с Украины позволит стране получить в бюджет не менее $1 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN Türk сообщил, что первое судно, которое везёт кукурузу с Украины, покинуло порт Одессы около 08:45 мск.