Москва, , 12:00 — REGNUM Сервис «Мое жилье», который позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью на портале «Госуслуги», создаёт Минцифры России совместно с Росреестром. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Минцифры.

Госуслуги Mosreg.ru

Уточняется, что такой сервис позволит создать единую цифровую среду для взаимодействия участников рынка и благодаря ему пользователи Госуслуг смогут размещать объявления о продаже жилья на интернет-порталах, при этом подтверждая права на него онлайн по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН).

Также указывается, что с помощью сервиса можно будет проверить: наличие обременений, информацию о зарегистрированных жильцах и наличие задолженностей по оплате ЖКУ и другие существенные параметры.

Кроме того, отмечается, что новый сервис позволит заключать сделки в режиме онлайн, а специальный конструктор позволит составить электронный договор купли-продажи, ипотеки или долевого участия по созданным Росреестром формам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые цифровые флюорографы, которые предназначены для проведения регулярных скрининговых исследований, диспансеризации, профосмотров, выявлений онкологических заболеваний, туберкулеза и профессиональных болезней легких, установят в шести медицинских учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.