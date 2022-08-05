Самара, , 09:47 — REGNUM Резидент технопарка «Жигулевская долина» в Самарской области готов постепенно заместить импортных производителей зажимных механизмов на рынке. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

На предприятии Technologiya.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

Сообщается, что предприятие осуществляет проектирование и изготовление специализированного оборудования, робототехнических комплексов, специальной оснастки. При этом одним из успешно реализованных проектов резидента является создание и вывод на рынок линейки специальной автоматизированной оснастки для робототехнических комплексов, предназначенных для машиностроительных и других предприятий. Эта разработка уникальна тем, что комплект технологической оснастки создается под конкретного заказчика.

Отмечается, что в настоящее время предприятие активно реализует зажимные механизмы. В последнее время у российских предприятий возникли проблемы с приобретением и доставкой этих изделий, поскольку некоторые поставщики ушли с рынка, а некоторые значительно увеличили стоимость и сроки поставки.

Сообщается, что предприятие разработало линейку универсальных ручных шарнирно-рычажных зажимов и изготовило опытные образцы, которые успешно прошли сравнительные испытания с импортными аналогами и готовы к серийному производству.

«Уже получен ряд запросов на поставку от крупных компаний — таких, как «АВТОВАЗ», автозавод «Урал». Свою заинтересованность в нашей продукции демонстрируют заказчики из разных регионов», — приводит пресс-служба представителя предприятия.