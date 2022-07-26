Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз по росту мирового ВВП в 2022 году с апрельской оценки в 3,6% до 3,2%, следует из опубликованного 26 июля доклада фонда.

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Прогноз роста мировой экономики на 2023 год также понижен — с прежних 3,6% до 2,9%.

В комментарии аналитиков МВФ отмечается, что мировая экономика, и без того ослабленная пандемией, столкнулась с несколькими дополнительными шоками.

Фонд отмечает рост инфляции в мире выше ожиданий, в особенности в США и крупных европейских странах, а также более значительное, чем прогнозировалось, замедление экономики Китая и продолжающиеся негативные последствия ситуации на Украине.

Прогноз МВФ по росту ВВП США на 2022 год понижен с прежних 3,7% до 2,3%, по росту ВВП стран еврозоны — с 2,8% до 2,6%, по росту ВВП Китая — с 4,4% до 3,3%.

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