Москва, , 18:35 — REGNUM Если Китай согласится с требованиями США существенно сократить закупку российской нефти, Запад сможет установить и реализовать на практике предельную стоимость на энергоносители, которые экспортирует официальная Москва. . Об этом 27 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России, который внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Полностью от нефти из России Пекин не откажется, но под давлением Вашингтона он может существенно сократить объем своих закупок, убежден собеседник ИА REGNUM.

«Теоретически это может подтолкнуть к реализации идеи, которую США давно продвигает это введение потолка на российскую нефть. Но для этого Китай должен согласиться заметно больше чем на 10% сократить закупку российской нефти. Я пока не могу оценить, насколько вероятно согласие Китая обсуждать эту тему. Пока сценарий потолка стоимости российской нефти выглядит маловероятным», — сказал Хестанов.

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