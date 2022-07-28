28 июля 2022 | Время чтения 2 мин

То, что Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана, свидетельствует о том, что Бута высоко ценят в США, но обмен предлагают несправедливый.

Светлана Шаповалова, , 09:01 — REGNUM Известие о том, что американский президент Джо Байден лично одобрил план обмена Бута на граждан США Уилана и Грайнер, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Люди считают, что это неравноценный обмен. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

«А как у Байдена с математикой? Менять двух на одного нечестно», — считает Игорь Кожедуб.

«Радует, что Бута так высоко ценит старик Джо, но несправедливо менять одного на двух», — отметил Максим Куркин.

«Надо ещё кого-то прихватить вместе с Бутом, равноценный обмен сделать», — считает Виктор.

«А с чего это двоих на одного? Почему не два на два?» — спрашивает Нателла.

«Не много ли хотят пиндосы? Пусть Бута просто так отдадут. Жест доброй воли. А америкашки пусть в тюрьме, как Бут, посидят, столько же лет», — считает Григорий.

Виктор Бут Osce.usmission.gov

«Американцы настолько обесценились, что их теперь по весу нужно менять, а не штучно», — иронизирует Ирина Медведкова.

«Мы можем Пола обменять на Бута, а Бритни — на Асанжа (2:2). Но если серьезно, то Бута жалко и его надо вытаскивать», — считает Вера Титова.

«Обменяем на Ассанжа», — соглашается Кирилл Лобанов.

«Надо ещё и Ассанжа вытащить», — поддерживает Ольга.

«Надо менять! Бут наш», — призывает Павел.

«Пол Уилан — не пленный. Он — американский шпион, с кучей гражданств других стран. Осуждён в 2020 году на 16 лет за шпионаж», — напоминает Дмитрий Аксенов.

«Одного действительно умного человека на наркоманку и алкаша», — развивает тему персоналий для обмена пленными Светлана Яковлева.

Напомним, Пол Уилан — бывший морпех США, в 2020 году был осужден на 16 лет лишения свободы за шпионаж. Что касается Бриттни Грайнер, то 17 февраля 2022 года задержана в Москве за контрабанду наркотиков, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Виктор Бут — российский предприниматель, осуждённый в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы (сс) Drug Enforcement Administration

«2×2 — и не иначе!» — предлагает Юрий Мацен.

«Хм, Бут сидит за то, что только собирался (но не сделал) продать оружие, из которого могли (но не убивали) убить американцев (основной довод обвинения). А США сегодня в открытую поставляют на Украину оружие, из которого убивают (это уже факт) русских. Так кто тут террорист?» — рассуждает Марат Валиев.

«Бут задержан и вывезен в США незаконно! Обвинение сфабриковано, а «эти» — просто уголовники. Пусть даже одного на двух — россияне дороже!» — считает Руслам Матвеев.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

Ранее о том, что в поддержку инициативы обменять российского гражданина Виктора Бута на двух американцев высказался президент США Джо Байден, известили в CNN. Источники телеканала не стали раскрывать детали, отметив лишь, что ожидают ответа от Москвы.

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