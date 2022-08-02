Москва, , 14:13 — REGNUM В случае признания США России «страной — спонсором терроризма» может произойти разрыв дипломатических отношений Москвы с Вашингтоном. Об этом 2 августа заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметила официальный представитель российского МИД, такого рода применение собственного американского законодательства, вероятно, представляется конгрессменам этой страны в качестве «страшной» кары, призванной вынудить Россию жить по выдуманному США, основанному на их правилах миропорядку.

«При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что американские власти должны это прекрасно понимать.

«Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживём», — добавила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает западные стран прекратить поощрять косовских радикалов в Приштине.