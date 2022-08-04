Лондон, , 15:55 — REGNUM По прогнозу Банка Англии, по итогам 2022 года экономика Великобритании возрастёт на 3,5%, однако уже с четвёртого квартала войдёт в рецессию. Об этом 4 августа говорится в докладе регулятора.

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«Великобритания, как теперь прогнозируется, войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года», — отмечается в нём.

При этом также в документе понижен с 3,75% до 3,5% прогноз по росту британского ВВП, также регулятор ждёт более сильного спада экономики страны — 1,5% вместо 0,25%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что, по прогнозам британского Национального института экономических и социальных исследований, в 2023 году инфляция в Великобритании достигнет «астрономического» уровня и вынудит Банк Англии поднимать процентные ставки больше и дольше, чем ожидалось ранее.