Бухарест, , 00:01 — REGNUM Правительство Румынии объявило о намерении снизить в осенне-весеннем сезоне 2022–2023 гг. объемы потребления природного газа. Об этом 26 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Согласно официальным данным, на эти меры официальный Бухарест пошел по требованию руководства Европейского союза, призвавшего страны ЕС отказаться от импорта энергоносителей из России.

Предполагается, что в ближайшее время потребление указанных смесей углеводородов в Румынии сократится на 15%. По словам независимых экспертов, подобная практика приведет к коллапсу ряда отраслей румынской экономики.

Читайте ранее в этом сюжете: Венгрия отказалась поддержать план ЕК по сокращению потребления газа