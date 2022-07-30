Москва, , 12:52 — REGNUM Ответные санкции против 32 граждан Новой Зеландии, в число которых входят представители командования вооруженных сил и журналисты этой страны, вводит Россия. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации — в национальный «стоп-лист» дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что указанным лицам въезд на территорию России запрещается на бессрочной основе.

При этом в список попавших под ответные российские санкции вошли замглавы минобороны Новой Зеландии Майк Ядли, заместитель командующего ВМС страны Шейн Арнделл, оперативный командующий ВМС Гэрин Голдинг и ряд других лиц.

«С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией «черного списка» будет продолжена», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский журналист Саймон Дженкинс написал в своей статье для газеты The Guardian, что обратный эффект дала экономическая война, которую страны Запада развязали против России, и президент РФ Владимир Путин в результате этого стал сильнее, чем когда-либо.