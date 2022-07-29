Ташкент, , 12:08 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен провести телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом 29 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе во время визита в Ташкент.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Мы впервые узнали об этом, когда были в Африке и он выступил по телевидению, сообщил, что собирается связываться по телефону. Где-то сутки прошли перед тем, как мы получили запрос», — заявил Лавров.

«Мы сейчас согласовываем время такого контакта. Он должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете. Ясно, что сегодня это едва ли получится, но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату», — указал он.

По его словам, темами для разговора будет выполнение обязательств США по продуктовой сделке, а также предложения американской стороны по обмену заключёнными.

Ранее в пресс-службе госдепа США заявили о том, что Блинкен собирается «донести крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся озабоченностях относительно того, что Россия может попытаться силой аннексировать части суверенной украинской территории».