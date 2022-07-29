Нью-Дели, , 12:29 — REGNUM Каналы импорта нефти из России собирается расширить с использование услуг мелких зарубежных трейдеров Индия. Об этом 28 июля сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники в индийских торговых кругах.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Indian Oil Corporation и другие крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие компании с энтузиазмом относятся к подключению небольших иностранных фирм к поставкам из России дешевой нефти, от которой из-за санкций отказались западные импортеры», — заявил источник.

Также они добавили, что считают, что компаниям из Индии необходимо эффективнее работать со стремящимися на индийский рынок новыми и менее известными фирмами, нежели вести «длительные из-за бюрократии переговоры» на тему нефтяных поставок с ПАО «НК «Роснефть».

«Индийские нефтепереработчики готовы рискнуть и сотрудничать с небольшими компаниями-посредниками в закупках нефти из России из-за больших скидок, которые они предлагают. Эти компании гарантируют доставку сырья в Индию, что делает партнерство с ними особенно ценным», — уточнили в беседе с изданием источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор французской компании L’Occitane Рейнольд Гейгер рассказал, как его компанию вынудили покинуть российский рынок.