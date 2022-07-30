Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Из-за резкого снижения уровня жизни в Германии нынешний канцлер стран Олаф Шольц и его правительство к концу 2022 году уйду в отставку и новые немецкие власти начнут урегулирование своих отношений с Россией. Такое мнение 28 июля высказал бывший старший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью для Judging Freedom.

Олаф Шольц Олаф Косинский

По словам полковника, его друзья из ФРГ рассказали, что в стране сложилась критическая ситуация, когда наблюдается не только недостаток газа для немецкой экономики, но и нехватка продовольственных товаров, которые ФРГ получала из Белоруссии, России и с Украины.

«Немецкий уровень жизни находится под серьёзной угрозой. Я считаю, что к концу года наш друг Олаф Шольц, его министр экономики мистер (Роберт) Хабек, министр иностранных дел (Анналена) Бербок — все они уйдут. У Германии будет новое правительство», — сказал он.

Также Макгрегор отметил, что, по его мнению, новое правительство ФРГ будет стараться достичь урегулирования с Россией.

«Другими словами, Европе нужно будет найти свой способ двигаться вперёд. Потому что если они будут полагаться на США, то Вашингтон легко может позволить им страдать на протяжении долгого времени», — добавил бывший старший советник министра обороны США.

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