Москва, , 11:36 — REGNUM Новейшие разработки в области координатно-временных измерений в рамках дальнейшего развития системы ГЛОНАСС представил Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). Об этом 1 августа сообщила пресс-служба вуза.

Система ГЛОНАСС Vestnik-glonass.ru

Уточняется, что в числе таковых были представлены работы по созданию средств фундаментального и метрологического обеспечения системы ГЛОНАСС, включая разработку транспортируемого оптического стандарта частоты (ОСЧ) с уникальными характеристиками точности.

Также отмечается, что такое исследование в дальнейшем позволит создать новое поколение ОСЧ для установки на космических аппаратах для достижения высокоточной синхронизации бортовых стандартов частоты с наземными эталонами времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская платформа для сбора, обработки и анализа данных в реальном времени IconBoard, которую ранее эксклюзивно использовалась компанией «ГЛОНАСС», стала доступна всем российским компаниям.