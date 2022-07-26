Брюссель, 26 июля 2022, 14:18 — REGNUM Евросоюз продлил санкции против России из-за ситуации на Украине еще на пол года — до 31 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешняя политика Европы в отношении России — это отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости.
Читайте также: Медведев оценил политику Евросоюза в отношении России