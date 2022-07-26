Брюссель, , 14:18 — REGNUM Евросоюз продлил санкции против России из-за ситуации на Украине еще на пол года — до 31 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня (26 июля) Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешняя политика Европы в отношении России — это отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости.

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