Москва, , 13:30 — REGNUM Ситуация с доставкой турбины для «Северного потока» может длиться сколь угодно долго из-за нынешней позиции партнеров Газпрома, заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 августа первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

«Северный поток» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее Газпром заявил, что санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной.

«Я думаю, что эпопея с поставкой турбины может длиться сколь угодно долго, потому что мне кажется, что партнеры Газпрома по этой турбине не вполне понимают требования Газпрома или, точнее, не хотят этих требований понимать и валяют в определённом смысле дурака», — сказал Селезнев.

По его словам, турбину должны были направить из Канады непосредственно в Россию и тогда бы не возникло никаких осложнений. Направление турбины в Германию, считает парламентарий, означает, что она является санкционной.

«И зачем тогда эту турбину принимать с учётом того, что есть информация о незадекларированных возможностях дистанционного отключения турбины?», — добавил парламентарий.

Селезнев отметил, что с учетом количества оборудования Siemens, которое находится в российской энергетике, было бы неплохо заручиться гарантиями, которые сделали бы невозможным отключение любой турбины.

«Нам такие подарки не нужны. Здесь, на мой взгляд, все это идет гораздо дальше, чем взаимоотношения по одной отдельно взятой турбине «Северного потока», потому что как бы Газпром держит такую вот политическую паузу и делает абсолютно правильно, защищая энергетику всей страны», — заключил он.

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