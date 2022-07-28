Москва, , 15:20 — REGNUM Первый отечественный принтер для маркировки электротехнического оборудования создали инженеры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») в партнерстве с конструкторским бюро Karfidov Lab. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

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Уточняется, что новое устройство способно маркировать кабели, провода, разъемы и электрические компоненты, и сможет заменить импортные аналоги.

Также указывается, что прибор подходит для того, чтобы маркировать электрооборудование в жилых домах и на промышленных объектах, облегчая его ремонт и повышая безопасность эксплуатации. При этом при серийном производстве стоимость отечественного принтера будет на треть ниже зарубежных аналогов.

Кроме того, отмечается, что у прибора интуитивно понятный интерфейсом и он прост в использовании — текст маркера вводится с помощью встроенной клавиатуры или передается с компьютера через USB-кабель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что второй этап модернизации комбината «Лебедяньмолоко» начался в Липецкой области.