Рига, , 17:34 — REGNUM Украина ведет переговоры с Латвией о конфискации находящихся в прибалтийской республике российских золотовалютных резервов для передачи их официальному Киеву. Об этом, по сообщению Telegram-канала латвийского BaltNews, заявил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська.

Золото

По словам украинского министра, изъятие золотовалютных резервов России является самым быстрым и доступным способом конфискации заблокированных на Западе активов РФ. Он утверждает, что это можно осуществить за семь-восемь месяцев.

По его словам, российские золотовалютные резервы — «это самая интересная история с точки зрения и суммы, и скорости».

Кроме того, Малюська добавил, что для изъятия активов у России нужно согласие западных стран на некие «инновационные механизмы», которые предлагает Украина.