Брянск, 27 июля 2022, 16:47 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз 27 июля прокомментировал включение себя в новый санкционный список Великобритании.
Глава региона узнал о санкциях в рабочей поездке в подшефную Брянску Луганской Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Великобритании внесла в обновлённый санкционный список более 20 российских губернаторов, в том числе Александра Богомаза.
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