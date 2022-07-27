Токио, , 08:53 — REGNUM Предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе антироссийских санкций, пишет японский портал Yahoo News Japan.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что потребление энергии в европейских странах может возрасти из-за аномальной жары, это еще сильнее затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона.

Также не исключены закрытие многих заводов и отключение электроэнергии в жилых домах, пишет портал.

В настоящее время Москва имеет преимущество в краткосрочной перспективе в споре с ЕС по поводу природного газа, заключило издание.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что власти Соединенных Штатов обеспокоены возможным расколом внутри Евросоюза из-за нехватки запасов газа и перебоев в поставках энергоносителей из России.

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