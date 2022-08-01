Лондон, , 03:43 — REGNUM Страны запада воздерживаются от введения новых санкций, которые призваны ограничить торговлю российской нефтью, поскольку опасаются роста энергетических и инфляционных рисков. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте газеты Financial Times.

Нефтяной танкер

Сообщается, что, хотя в начале июня Евросоюз запретил своим предприятиям страховать суда, которые перевозят российскую нефть, Великобритания не присоединилась к данной инициативе.

Издание напоминает, что в мае Лондон и Брюссель условились ввести запрет на страхование таких судов, но в результате в Великобритании запретили страховать только суда, доставляющие нефть из России в эту страну.

По информации газеты, это связано с тем, что в США опасаются резкого роста цен на нефть и возникновения дефицита предложения из-за полного запрета, который поддержал бы и лондонский рынок страхования.

Отмечается, что в Еврокомиссии предусмотрели исключения из введенных санкций, которые позволяют европейским предприятиям работать с некоторыми российскими организациями, чтобы можно было осуществлять «строго необходимые операции» для избегания обострения продовольственного и энергетического кризисов.

В британском Минфине сообщили изданию, что изучают вопрос о мерах, которые должны быть применены в отношении нефтяной отрасли России.

Отмечается, что полный запрет на страхование судов с российской нефтью может быть введен к концу текущего года, при этом сначала планируется решить вопрос с установлением предельной цены на это сырье.

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