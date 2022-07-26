Белград, , 21:20 — REGNUM Очень сложно прогнозировать, кто будет следующим премьер-министром Сербии, так как её президент Александр Вучич имеет несколько вариантов, которые он держит открытыми до самого конца. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Правительство Сербии Matija sa VMO

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Напомним, что парламентские и президентские выборы в Сербии прошли 3 апреля, тем не менее, официальные результаты голосования были объявлены только недавно. Вучич 25 июля заявил, что новое правительство будет сформировано до середины августа. В этот же день посол США в Сербии Кристофер Хилл высказал надежду, что в новый кабинет министров выйдут прозападно ориентированные политики, так как «Сербия должна повернуться в сторону Запада» и «других вариантов для нее уже нет».

«Для Вучича характерна манера опытного торговца. Но, тем не менее, на основании косвенных признаков можно предположить, что главный кандидат на эту должность — министр финансов Синиша Мали», — полагает эксперт.

Гайич напомнил, что недавно перед конституционным судом был поднят вопрос о пересмотре процедуры, в результате которой Университет в Белграде аннулировал диплом доктора наук Синиши Мали, так как было доказано, что его диссертация является плагиатом. Не исключено, что это попытка оправдать Мали в глазах общественности перед тем, как он займет важный государственный пост, допустил политолог.

По словам эксперта, точный состав будущего правительства предсказать невозможно, но можно предположить, что оно не будет полностью антироссийским или антикитайским.

Заявление Кристофера Хилла о том, что для Сербии нет других вариантов, кроме прозападного правительства, кажется довольно сумбурным. У Сербии никогда не было так много вариантов, как сейчас, и никогда раньше Запад не выглядел в глазах населения так непривлекательно, как сегодня. В момент, когда Евросоюз уничтожает самого себя антироссийскими санкциями, когда одно за другим рушатся европейские правительства, Хилл говорит сербам о том, что у них нет альтернативы. У Сербии есть какая-то защита со стороны России и Китая, и это всегда заметно в СБ ООН. К тому же у Сербии сейчас сложились хорошие отношения с региональными игроками — Турцией и Венгрией. Стеван Гайич для Сербии нет других вариантов, кроме прозападного правительства, кажется довольно сумбурным. У Сербии никогда не было так много вариантов, как сейчас, и никогда раньше Запад не выглядел в глазах населения так непривлекательно, как сегодня. В момент, когда Евросоюз уничтожает самого себя антироссийскими санкциями, когда одно за другим рушатся европейские правительства, Хилл говорит сербам о том, что у них нет альтернативы. У Сербии есть какая-то защита со стороны России и Китая, и это всегда заметно в СБ ООН. К тому же у Сербии сейчас сложились хорошие отношения с региональными игроками — Турцией и Венгрией.

Эксперт напомнил, что непосредственно перед выборами 3 апреля казалось, что будущее правительство Сербии будет абсолютно пронатовским, но теперь это уже не выглядит столь однозначно. По мнению политолога, Вучич испугался, что Запад мог бы использовать такое правительство как инструмент для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, отнять у него рычаги власти.

«Как я уже сказал, Вучич — торговец, и он в любом случае посмотрит, что он может сделать для того, чтобы угодить Западу. Но я считаю, что в новом правительстве сохранится какой-то баланс. Почему? Потому что угрозы со стороны Запада, которые в том числе содержатся и в заявлении Хилла, сильные, но это одно дело. А совершенно другое дело — полностью лишиться власти. Александр Вучич знает, что если он введет санкции против России и признает Косово, он потеряет власть», — резюмировал Стеван Гайич.