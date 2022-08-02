Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Энергетический кризис в Европе набирает обороты, ситуация превращается из «плохой» в «ужасную». Такую оценку даёт Bank of America, сообщает новостной портал Business Insider.

Париж Марина Захарова © ИА REGNUM

Специалисты Bank of America отмечают, что европейским странам может не хватить газовых запасов на период холодов — «Северный поток» работает на 20% от своей мощности. Евросоюз планирует широкомасштабное нормирование спроса.

«Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из «плохой» в «ужасную», — говорится в публикации.

Германия и Франция уже изыскивают способы нормировать поставки. В некоторых германских городах перестали подсвечивать исторические памятники и здания ради сбережения энергии.

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