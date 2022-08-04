Владивосток, , 09:37 — REGNUM В Приморье в этом году запланировано производство почти 20 тыс. тонн мяса птицы — сельхозорганизации внесут существенный вклад в продовольственную безопасность региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Курятник Lalelu2000

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Благодаря мерам господдержки производство курицы в регионе по сравнению с 2021 годом увеличилось в 1,5 раза. За шесть месяцев выпущено 9,5 тыс. тонн мяса.

«Государственная поддержка позволяет наращивать объемы производства, сохранять рабочие места и вносить существенный вклад в продовольственную безопасность региона в условиях санкций», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, от популярной промоакции временно отказались рестораны сети быстрого питания KFC в Великобритании из-за нехватки курятины.