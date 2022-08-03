Бухарест, , 15:58 — REGNUM Премьер-министр Румынии Николае Чукэ распорядился провести расследование целесообразности повышения цен на электроэнергию в десятках регионов страны. Об этом 3 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, специальные проверки будут осуществляться представителями Национального агентства налоговой администрации (ANAF), Национального органа по регулированию в сфере энергетики (ANRE) и минэнерго.

«Между ценой, установленной производителями, и стоимостью, по которой энергия продается на рынке, были аномальные различия, — констатировал, в частности, Чукэ. — Подобная ситуация ставит под угрозу авторитет власти внутри страны и реноме Румынии на международной арене».

Напомним, на протяжении последнего года цена на электроэнергию в Румынии повышалась пять раз.