Москва, , 11:24 — REGNUM Опыт Совета экономической взаимопомощи по использованию переводного рубля можно было бы использовать в отношениях между странами Евразийского экономического союза, СНГ и БРИКС, заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пять основных причин, почему доллар теряет свои позиции как мировая валюта. В частности, он связал это с использованием доллара в качестве инструмента борьбы и тем, что американская валюта не обеспечена реальными товарами.

Аксаков напомнил, что заменить доллар попыталось евро, которое также стали в последствии использовать как средство борьбы.

«Я думаю, что страны БРИКС просто интенсифицируют тот переговорный процесс, который у них раньше велся для того, чтобы выработать как раз валютное соглашение, позволяющее учесть интересы всех участников. В этом плане я думаю, что надо вернуться к оценке переводного рубля. Это работало в Совете экономической взаимопомощи. Было прекрасное средство взаиморасчета, валюта практически была инструментом учета перемещения товаров в международной торговле и международных взаимоотношениях. К этому, считаю, надо вернуться», — сказал депутат.

По его словам, подобный опыт можно было бы распространить на взаимодействие со странами СНГ, ЕАЭС и БРИКС.

«Допускаю, что это будет хороший пример того, как налаживать финансовые взаимоотношения между странами», — заключил Аксаков.

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