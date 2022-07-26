Лондон, , 12:41 — REGNUM В ходе биржевых торгов цена на газ в Европу превысила отметку $2000 за тысячу кубов. Это 26 июля следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 11:48 мск составляла $2003 за тысячу кубов, что является ростом на 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что против предложения Европейской комиссии (ЕК) о наделении её правом требования от стран Евросоюза при экстренной ситуации сокращения потребления газа на 15% выступила Бельгия.