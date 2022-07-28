Челябинск, 28 июля 2022, 23:48 — REGNUM Основные экспортные поставки в I полугодии зафиксированы Челябинской таможней в страны СНГ: экспорт в дальнее зарубежье сократился, сообщили 28 июля в пресс-службе ведомства.
За этот период внешнеторговый оборот Челябинской области составил $4,3 млрд, сократившись на 13% за счёт уменьшения поставок в страны дальнего зарубежья. В страны СНГ объём поставок превысил две трети.
Самый большой экспорт зафиксирован в Казахстан, Узбекистан, Египет, Китай, Белоруссию. Комментируя эти данные, и. о. начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов сказал:
Что касается импорта, то если сравнивать с I полугодием прошлого года, он снизился на 12%. Основными импортёрами являются Китай, Казахстан, ЮАР, Узбекистан, Белоруссия.
Из этих стран в Россию завозили минеральные продукты (главным образом руды), машины и оборудование, а также чёрные и цветные металлы и изделия из них. В I полугодии заметно увеличился ввоз продовольственных товаров и текстильных изделий.
Отмечается также, что положительное сальдо внешней торговли по состоянию на 22 июля в Челябинской области составило $1,4 млрд.
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